В Азербайджане стартовал этап конкурса по приему на работу учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с пятого июля стартовал этап конкурса по приему на работу учителей на 2021/2022 учебный год.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, учитывая пандемию, тестовый этап конкурса проводится в соответствующих экзаменационных центрах, созданных в Баку, на Абшероне, в Сумгайыте, Гяндже, Масаллы, Агджебеди, Ширване, Балакене, Губе, Шамахы, Мингячевире и Кюрдамире.

Ожидается, что в первый день в экзаменах по физике и информатике, которые продлятся 19 дней, примут участие более двух тысяч кандидатов.

Тестовые экзамены завершатся второго августа.

Отметим, что обращения для участия в конкурсе принимались в электронной форме с 4 по 11 июня. На данном этапе для участия в конкурсе было зарегистрировано 62 242 кандидата. После обработки заявок были одобрены обращения 59 171 кандидата, из которых 59 153 примут участие в тестовых экзаменах в рамках конкурса.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)