Государство всегда рядом с ними – репортаж из «Лагеря победителей» для детей шехидов Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для детей героев, ставших шехидами в Отечественной войне Азербайджана, запущен проект «Лагерь победителей». Лагерь, расположенный в школьном кампусе в Шувелане, в течение двух недель будет домом для 78 детей из 25 разных городов страны.

Как сообщает в понедельник Trend, проект реализован по инициативе благотворительной организации For Azerbaijan, при организационной поддержке Государственной миграционной службы, а также за счет совместных усилий министерств образования, связи, транспорта и высоких технологий, экологии и природных ресурсов, культуры, Агентства социальных услуг, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, Бакинского транспортного агентства, Государственного агентства по туризму, а также других госструктур, частного сектора и НПО. Партнером по организационно-логистическим вопросам является общественное объединение «Волонтер миграции». На протяжении проекта гостей лагеря будут сопровождать члены Азербайджанской организации волонтеров.

В лагере пройдут тренинги по разным темам, индивидуальные, спортивные и художественные занятия, развлекательные и интеллектуальные игры. Кроме того, запланированы экскурсии по достопримечательностям Баку. В рамках проекта подростки встретятся с известными общественными деятелями, а также деятелями спорта, образования и культуры.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)