Завтра в Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем - 31-34, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, возможен град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем - 35-39, в горах ночью - 14-19, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)