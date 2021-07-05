ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам в связи со вступительными экзаменами
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, которые примут участие во вступительных экзаменах.
Как сообщили в понедельник Trend в ГЭЦ, вступительные экзамены (в том числе для групп SABAH 10 июля) в связи с жаркой погодой начнутся в 10:00.
Абитуриенты должны учесть, что допуск на экзамены будет прекращен за 15 минут до их начала, то есть в 09:45. Они должны прибыть к экзаменационному зданию в то время, которое указано в пропускном листе.
Пропускные листы можно распечатать с сайта ГЭЦ, на котором они размещаются за неделю до экзаменов.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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