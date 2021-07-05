ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам в связи со вступительными экзаменами

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, которые примут участие во вступительных экзаменах.

Как сообщили в понедельник Trend в ГЭЦ, вступительные экзамены (в том числе для групп SABAH 10 июля) в связи с жаркой погодой начнутся в 10:00.

Абитуриенты должны учесть, что допуск на экзамены будет прекращен за 15 минут до их начала, то есть в 09:45. Они должны прибыть к экзаменационному зданию в то время, которое указано в пропускном листе.

Пропускные листы можно распечатать с сайта ГЭЦ, на котором они размещаются за неделю до экзаменов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)