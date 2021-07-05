Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 10 участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 10 участников Отечественной войны Азербайджана, сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
До сегодняшнего дня на лечение в Турцию фонд отправил 112 военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны. 48 из них уже прошли лечение и вернулись на родину.
Напомним, что обратиться в Фонд YAŞAT и ознакомиться с его работой можно посредством портала yashat.gov.az.
С отчетностью фонда можно ознакомиться по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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