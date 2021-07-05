Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за месяц

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию в связи с работой, проведенной на освобожденных от оккупации территориях с первого июня по третье июля.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, за отчетный период в ходе оперативно-розыскных работ на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов было обнаружено 1087 противопехотных мин, 316 противотанковых мин и 461 неразорвавшийся боеприпас.

В целом от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 5 633 044 квадратных метра территории (563 гектара).

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)