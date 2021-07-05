БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 769 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За день число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 294, вторую дозу – 475 человек.

Общее число введенных доз вакцины по стране составило 3 793 533. Число лиц, получивших первую дозу вакцины, составляет 2 345 371, вторую дозу – 1 448 162 человека.

(Перевод: Турал Гараджаев)