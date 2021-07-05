В Азербайджане выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 33 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 33 человека, летальных исходов не зафиксировано, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 336 479 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 466 человек вылечились, 4 978 – скончались, число активных больных – 1 035.

За последние сутки в Азербайджане был проведен 5 951 тест на COVID-19, в целом за все время пандемии – 3 793 040 тестов.

(Перевод: Турал Гараджаев)