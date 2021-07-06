В бюллетене международной организации опубликована статья о Западно-Каспийском Университете

В информационном бюллетене Times Higher Edutation, одной из самых авторитетных рейтинговых организаций в мире, опубликована статья о деятельности Западно-Каспийского Университета.

В материале была опубликована информация о том, что Западно-Каспийский Университет является одним из первых частных университетов Азербайджана и одним из самых передовых учебных заведений страны. Затем были опубликованы интервью с ректором университета профессором Андрисом Лейтасом о том, как Западно-Каспийский Университет поддерживает обучение на протяжении всей жизни посредством краткосрочных курсов и сертификационных программ, а также интервью с председателем попечительского совета университета, профессором Гусейном Багировым о проблемах и новых вызовах в секторе образования, вызванных пандемией коронавируса. В то же время статья профессора Г. Багирова на тему «Азербайджанская модель устойчивого развития» также была включена в бюллетень.

Бюллетень в электронном виде был доставлен примерно 15000 представителей университетов.

Более подробно:

https://www.timeshighereducation.com/hub/p/supporting-lifelong-learning-microcredentials?mc_cid=b1c168d77f&mc_eid=d5ea85e091