Уголовное дело против директора «Ени Клиника» направлено в суд
БАКУ/Trend/ - Завершено расследование по уголовному делу о незаконных действиях директора публичного юридического лица "Ени клиника" Парвиза Аббасова и других.
Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Установлено, что П.Аббасов при посредничестве Галиба Наджафова, Вусали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева брал взятки в размере 3000-4500 манатов в обмен на станционарное лечение ковидных больных, впоследствии эта сумма делилась между ним и посредниками.
Парвизу Аббасову и другим были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно) и 32.5, 311.3.2 (содействие в получении повторной взятки) Уголовного кодекса.
Лента новостей
В Тбилиси обсуждены вопросы расширения культурных и гуманитарных связей между Грузией и Азербайджаном (ФОТО)
На ликвидацию ущерба, нанесенного Арменией сельскому хозяйству Азербайджана, выделяется 1,4 млн манатов
Выделены средства на ликвидацию ущерба, нанесенного частным и госпредприятиям в результате агрессии Армении - Распоряжение
На восстановление объектов, пострадавших в результате агрессии Армении, выделяется 30 млн манатов - Распоряжение
Месторождения на освобожденных землях Азербайджана открывают возможности для международного сотрудничества - AzerGold
На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, нарушитель обезврежен - Госпогранслужба (ФОТО)
Началась поездка членов рабочих групп Координационного штаба и журналистов в Суговушан и Агдам (ФОТО)
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО)
Азербайджан совершенствует механизм участия частных организаций в международных автоперевозках (Интервью)