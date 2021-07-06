Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем - 31-35, в Баку ночью - 24-26, днем - 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов.

Завтра в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами проливные, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 34-39, в горах ночью - 14-19, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)