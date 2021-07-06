Переход на новые критерии определения инвалидности в Азербайджане позволит повышать пенсии и пособия

БАКУ /Trend/ - Переход на новые критерии определения инвалидности в Азербайджане даст возможность дифференцированно увеличивать пенсии и пособия.

Об этом сказал во вторник Trend глава комитета по труду и социальной защите населения Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев, комментируя закон «О правах лиц с инвалидностью».

По его словам, после возможного вступления в силу новых правил с первого июля 2022 года будут внесены изменения в законы «О трудовых пенсиях» и «О социальных пособиях».

После этого в дифференцированном порядке и в соответствии с процентом инвалидности можно будет увеличить пенсии и пособия каждому гражданину, отметил депутат.

«Согласно закону, нарушение 30-60 процентов функций организма будет соответствовать III группе инвалидности, 60-80 процентов - II группе, 80-100 процентов - I группе инвалидности.

Согласно действующим правилам, инвалидность устанавливается по 150-160 заболеваниям. В соответствии с новыми правилами число этих заболеваний увеличено до 800. Есть такие заболевания, по которым инвалидность не назначается. Но по новым критериям гражданам с этими болезнями может быть назначена инвалидность», - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)