В Азербайджан из России уже поступили партии вакцины «Спутник V» – Минздрав

Общество 6 июля 2021 15:32 (UTC+04:00)
В Азербайджан из России уже поступили партии вакцины «Спутник V» – Минздрав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан из России уже поступили партии вакцины «Спутник V», состоящие из порядка 200 тысяч доз.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на мероприятии, посвященном первому выпуску Бакинского филиала Первого московского медицинского университета им. Сеченова сказал первый замминистра, исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, история отношений между двумя странами имеет глубокие корни.

Отметим, что на мероприятии, посвященном первому выпуску Бакинского филиала Первого московского медицинского университета им. Сеченова также участвуют министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, ректор университета Петр Глыбочко и другие официальные лица.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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