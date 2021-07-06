В Азербайджане выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 47 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 47 человек, летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 336 557 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 513 человек вылечились, 4 978 – скончались, число активных больных – 1 066.

За последние сутки в Азербайджане было проведено 9 952 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 802 992.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)