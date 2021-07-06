Поставляемая в Азербайджан вакцина "Спутник V" от COVID-19 эффективна и оправдывает себя - минздрав РФ
БАКУ /Trend/ - Вакцина от коронавируса "Спутник V", производимая российской фармацевтической компанией "Р-Фарм" и поставляемая, в частности, и в Азербайджан, эффективна и оправдывает себя.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, эта вакцина способна защитить людей от хронических осложнений коронавирусной болезни.
Министр также сообщил о напряженной ситуации с COVID-19 в России, где в течение дня вакцинируется до 850 тысяч человек в шести тысячах стационарных прививочных точках.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni
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