Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, в некоторых районах полуострова утром прогнозируются кратковременные дожди, умеренный северо-западный ветер, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 29-32, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов.

Завтра в некоторых регионах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами проливные, выпадет град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-16, днем - 31-36, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)