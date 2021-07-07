На бурение субартезианских скважин в Шамкире и Товузе выделено 1,4 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению орошения посевных площадей в Шамкирском и Товузском районах и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Согласно документу, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения орошения посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 17 населенных пунктах Шамкирского и Товузского районов с населением 105 153 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяется 1,4 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.