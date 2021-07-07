С юбилеем Герман Захарьяев!

Имя Германа Захарьяева известно как в Азербайджане, так и за его пределами. Его знают и уважают и евреи, и азербайджанцы. Человек, родившийся в Азербайджане, независимо от того, где он продолжает свой жизненный путь, остается членом большой семьи, где радуются его успехам и сопереживают его проблемам.

Сегодня, 7 июля, у Германа Захарьяева юбилей – ему исполняется 50 лет, и поздравления земляку идут и из Азербайджана, где его прекрасно знают и помнят.

Однако все же следует перечислить регалии человека, который сделал для своей Родины очень и очень многое. Сделал безвозмездно, потому что безгранично любит и привязан к своей земле, к Азербайджану, собственно, как и всякий азербайджанец, всякий горский еврей.

Вот что, к примеру, написано в Википедии про Германа Рашбиловича Захарьяева:

"Бизнесмен, общественный деятель и филантроп. Вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ (STMEGI)".

Да, все это прекрасно. Однако ни одно из этих определений не передает сути деятельности Германа Рашбиловича, не отражает духа, основополагающего содержания, которым переполнена вся жизнь, всё его существо. Сегодня слово "филантроп", которое подразумевает безвозмездную любовь и заботу о людях, употребляется даже по отношению к лицу, которое может совершить какой-нибудь единичный поступок, скажем, подарить какой-нибудь библиотеке стопку старинных книг, или какой-нибудь галерее – несколько картин известных художников. И такой человек автоматически заслуживает титул "филантропа".

А как же быть с Германом Захарьяевым, который на протяжении всей своей сознательной жизни заботился о своем народе, включая горских евреев, который вносил огромный, подчас не поддающийся описанию вклад в дело сохранения богатого культурно-исторического наследия горско-еврейского народа, который оставил свой след во всех сферах жизни горских евреев?

Ни одно слово не в состоянии дать исчерпывающего определения многогранной благотворительной деятельности Германа Рашбиловича. Хотя нет, есть...

...И это слово – Человек. Герман Рашбилович именно тот, про которого и нужно говорить: "Человек с большой буквы"...

Герман Рашбилович Захарьяев родился 7 июля 1971 года в поселке Красная Слобода Губинского района Азербайджана. Поселок этот известен далеко за пределами Азербайджанской Республики. Здесь исторически, испокон веков жили горские евреи. Этот поселок – единственное место в мире за пределами Израиля, где компактно проживают только представители еврейского народа.

Уникальность этого поселка позволила неофициально назвать его "Кавказским Иерусалимом".

Фонд СТМЭГИ был основан Г.Захарьяевым в 2011 году с целью реализации различных проектов в интересах и на благо горских евреев. Фонд занимается сохранением исторического и культурного многообразия наследия горских евреев.

Фондом издаются книги, проводится координация работы основных горско-еврейских организаций во всем мире, оказывается регулярная поддержка членам диаспоры. Деятельность международного фонда охватывает все важнейшие области жизни евреев, включая осуществление религиозных проектов, среди которых, к примеру, реставрация Московской хоральной синагоги к её столетию, ежегодная отправка мацы на Песах в общины Азербайджана, издательская деятельность.

СТМЭГИ также активно принимает участие в мероприятиях, проводимых российским представительством Фонда Гейдара Алиева, РАН, Московской еврейской религиозной общиной, Федерацией еврейских общин России, Израильским культурным центром в Москве, Всероссийским азербайджанским конгрессом, Международной ассоциацией «Израиль-Азербайджан», и сотрудничает со многими еврейскими общинами и организациями.

Что касается территории собственно Азербайджана, Красной Слободы, то недавно в родовом селении предпринимателя по инициативе Фонда СТМЭГИ был открыт первый и на сегодняшний день единственный в мире Музей горских евреев.

Именно по инициативе Германа Рашбиловича 9 мая (в еврейском календаре – 26 Ияра) стало отмечаться в качестве Дня Спасения и Освобождения – Йом Шихрур ве-Ацала. Об этом дне было официально объявлено с трибун Кнессета Израиля и ООН.

Седьмого мая 2018 года израильский Кнессет принял закон о внесении в официальный список праздников и памятных дат Дня Спасения и Освобождения – 26 Ияра, приуроченного к 9 мая 1945 года – дню капитуляции нацистской Германии. В 2018 году в честь 26 Ияра состоялась специальная мемориальная церемония у Стены Плача.

Первого июня 2016 года Герман Рашбилович Захарьяев был удостоен высокой награды Азербайджана – медали "Терегги" (Прогресс) за заслуги в области укрепления дружбы между народами и развития азербайджанской диаспоры.

Еврейский народ может гордиться таким сыном. Гордится достижениями Германа Захарьяева и Азербайджан, где он всегда будет своим. Герман Рашбилович начал свой жизненный путь на азербайджанской земле, и каждый его успех – это повод для гордости многонационального Азербайджана. Мы все одна семья, и в этот знаменательный для уважаемого Германа Рашбиловича день мы поздравляем его с 50-летием, желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в его благотворительной деятельности.

(Редактор: Надир Насиров)