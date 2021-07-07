Город Шеки получил сертификат о включении в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Общество 7 июля 2021 16:03 (UTC+04:00)
Город Шеки получил сертификат о включении в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Седьмого июля состоялась презентация сертификата о включении исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает в среду Trend.

Выступивший на мероприятии председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев отметил, что Шеки является одним из самых уникальных исторических мест, часто посещаемых туристами.

Он также подчеркнул, что вопросы защиты и развития исторической части города всегда находятся в центре внимания государства.

Нагиев сообщил, что на территории заповедников, подведомственных агентству, ведется активная и комплексная работа, главная цель которой - сделать их более интересными и привлекательными, сохранив при этом культурно-историческое наследие.

По его словам, продолжается тесное сотрудничество с экспертами ЮНЕСКО.

Помимо Шеки, в предварительный список объектов - кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошел заповедник "Хыналыг", отметил председатель агентства.

В свою очередь, глава ИВ Шеки Эльхан Усубов заявил, что решение, принятое два года назад, имеет исключительное значение для города и внесет большой вклад в его социально-экономическое развитие.

Он отметил, что данное событие является логическим следствием целенаправленных усилий по сохранению культурного и исторического наследия, а также по продвижению Азербайджана на международном уровне.

Усубов предложил ежегодно проводить седьмого июля в Шеки День города.

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов в своем выступлении отметил, что большой туристический потенциал Шеки создает дополнительные преимущества для работающих в регионе малых и средних предприятий, а также потенциальных предпринимателей.

Мамедов сообщил, что продвижение предпринимательства в сфере туризма - одно из направлений деятельности агентства.

Руководитель аппарата министерства культуры Васиф Эйваззаде сообщил, что Шеки был включен в список Всемирного наследия в результате долгой и упорной работы.

Эльнур Султанов вручил Фуаду Нагиеву и Эльхану Усубову сертификат ЮНЕСКО о включении Шеки в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках мероприятия группа лиц была награждена за заслуги в сохранении историко-культурного наследия Шеки, активное участие в культурных мероприятиях и развитии народного творчества.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Сборные Аргентины и Бразилии сыграют в финале Кубка Америки по футболу
Сборные Аргентины и Бразилии сыграют в финале Кубка Америки по футболу
Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу
Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу
Король ринга в Таиланде. В США снят фильм об азербайджанском Атамане с синими глазами и в национальной папахе (ВИДЕО, ФОТО)
Король ринга в Таиланде. В США снят фильм об азербайджанском Атамане с синими глазами и в национальной папахе (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Представлен очередной выпуск программы Real – Trend (ВИДЕО) Экономика 16:28
Турецкий порт Алиага принял более 2 тыс. судов Турция 16:26
В Азербайджане названо число обращений по кредитам от пострадавших от последствий COVID-19 предпринимателей Бизнес 16:25
Турецкий порт Алиага перевалил около 25 млн тонн грузов Турция 16:16
В Азербайджане исследуют киберфизические системы на платформе Industry 4.0 ИКТ 16:11
Товарооборот между Пакистаном и Азербайджаном увеличится – депутат Милли Меджлиса Экономика 16:09
В Кыргызстане цены на цемент повысились на 13% и кирпич - на 5% Кыргызстан 16:07
Госгарантии на бизнес-кредиты в Азербайджане с начала года достигли 130 млн манатов - министр Финансы 16:06
«Сегмент МСБ нуждается в доступе к беззалоговому кредитованию и оперативности обслуживания» Экономика 16:05
Город Шеки получил сертификат о включении в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Общество 16:03
В Агдаме разрушенные армянскими обстрелами дома восстанавливаются и передаются владельцам (ФОТО) Общество 15:57
Генпрокуроры пяти прикаспийских государств подписали декларацию о защите Каспия Политика 15:50
Туркменбашинский НПЗ обнародовал объемы производства сжиженного газа Энергетика 15:47
Порты Турции перевалили более 6 млн тонн грузов из Греции Турция 15:46
В Азербайджане стартовали конкурсы в связи с приемом в I класс Общество 15:41
Всемирный фонд дикой природы расследует экологическую катастрофу на реке Охчучай (ФОТО) Азербайджан 15:38
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района Политика 15:36
Около половины операций на Бакинской фондовой бирже приходится на долю одной инвесткомпании Финансы 15:35
Используемая военными США иракская база Айн-эль-Асад подверглась обстрелу США 15:35
Дядя Алекбер, ему было всего 46 … Как рано уходят из жизни таланты и любимцы... (ФОТО) Культура 15:33
Названа самая популярная среди пользователей Азербайджана поисковая система ИКТ 15:27
Объем операций по корпоративным бумагам на Бакинской бирже превысил 203 млн манатов Финансы 15:25
В Южную Корею из Израиля доставлены 700 тысяч доз вакцины Pfizer Израиль 15:24
Азербайджан в скором времени будет экспортировать золото не только в виде сырья, но и ювелирных изделий Бизнес 15:21
В "Лагере победителей" для детей шехидов Отечественной войны прошло театрализованное шоу (ФОТО) Культура 15:20
Объем операций по госбумагам на Бакинской бирже за 1-ое полугодие превысил 5 млрд манатов Финансы 15:20
В Баку продолжается судебный процесс по делу наемника, воевавшего в Карабахе (ФОТО) Происшествия 15:16
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) Культура 15:15
В Азербайджане до конца августа ожидается активность на рынке драгоценных металлов Бизнес 15:14
Психиатрическая клиника и извечный вопрос "Что делать?" – история Марьям, которая ищет отца (ФОТО) Культура 15:12
В Ливию прибыла третья партия вакцины "Спутник V" Арабские страны 15:05
Встречи министров ОПЕК+ на этой неделе не будет Энергетика 15:04
Новый таможенный пост Азербайджана будет введен в эксплуатацию в ближайшее время - Сафар Мехтиев Экономика 15:04
На бурение субартезианских скважин в Шамкире и Товузе выделено 1,4 млн манатов - Распоряжение Общество 14:47
Азербайджан увеличил экспорт в Италию Бизнес 14:44
В Азербайджане созданы Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы - Указ Политика 14:40
Азербайджан будет представлен на конференции руководства европейских органов прокуратуры (ФОТО) Азербайджан 14:32
Реализация инфраструктурных проектов на освобожденных территориях в числе приоритетных вопросов – МИД Азербайджана Политика 14:26
Еврокомиссия повысила прогноз средней цены нефти Brent на 2021 год до $68,7 за баррель Европа 14:16
Завершено предварительное следствие по уголовному делу экс-главы ИВ Имишлинского района Общество 14:15
Компании Cronimet выражен протест по поводу загрязнения реки Охчучай Политика 14:07
Агентство по развитию МСБ Азербайджана присоединилось к "Марафону занятости" Экономика 14:07
В Азербайджане пройдет финальный этап конкурса Yüksəliş Общество 13:55
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла Общество 13:42
На газахском направлении азербайджано-армянской границы вспыхнул пожар Происшествия 13:40
Туркменский экспорт в Узбекистан превысил $166 млн Бизнес 13:33
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии и Молдове Политика 13:29
Названо число субартезианских скважин, которые пробурят в регионах Азербайджана до конца года Экономика 13:26
В приватизации 2 заводов в Азербайджане могут принять участие иностранные инвесторы Экономика 13:20
В Азербайджане на следующей неделе пройдут вступительные экзамены Общество 13:13
Международный Банк Азербайджана представил обновленный бренд! Экономика 13:05
Названа доля ОС Android на рынке Азербайджана ИКТ 12:58
Товарооборот между Турцией и Азербайджаном превысил $179 млн Турция 12:55
В Грузии может подорожать хлеб Бизнес 12:53
“Умное село" в Зангилане будет готово к январю 2022 г. - замминистра Общество 12:39
Азербайджан планирует открыть торговое представительство в Пакистане - замминистра Экономика 12:34
Иран планирует производить силицидное топливо для реакторов Экономика 12:33
Названы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана Экономика 12:30
Внешнеторговый оборот Турции превысил $37 млрд Турция 12:29
С начала года бизнесу в Азербайджане выданы льготные кредиты почти на 25 млн манатов - министр Финансы 12:27
В резиденции посла Евросоюза выставлены работы азербайджанского художника (ФОТО) Культура 12:21
AZAL увеличивает число полетов из Баку в Тель-Авив Транспорт 12:18
Марокко внесло РФ в список стран с более строгим контролем пассажиров из-за коронавируса Арабские страны 12:17
Совместная палата по экономическому сотрудничеству улучшит экономические связи между Азербайджаном и Пакистаном - посол Экономика 12:15
Коронавирус в Израиле: Около 3300 зараженных Израиль 12:14
Путин назвал киберпреступность и незаконную миграцию общими вызовами для стран Европы Россия 12:12
Освобожденное село Челебиляр Джебраильского района (ВИДЕО) Азербайджан 12:10
Ураган "Эльза" ослаб до тропического шторма США 12:08
В Китае сделали свыше 1,33 млрд прививок от коронавируса Другие страны 12:07
Пакистано-азербайджанская палата по экономическому сотрудничеству приступила к деятельности (ФОТО) Экономика 11:56
Прокуратура ФРГ провела обыски у возможных причастных к теракту в Вене в 2020 году Европа 11:51
АБР одобрил кредит Азербайджану на смягчение последствий пандемии COVID-19 Финансы 11:47
Азербайджан и Турция намерены провести в октябре в Баку энергетический форум (ФОТО) Энергетика 11:44
Компании Пакистана обладают потенциалом для инвестирования в освобожденные земли Азербайджана - посол Политика 11:32
Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации Общество 11:30
Минфин Азербайджана выставил на аукцион очередной транш гособлигаций Финансы 11:28
ЕС окажет финподдержку паромному сообщению с Грузией - еврокомиссар Транспорт 11:27
Иран выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета на Камчатке Политика 11:26
Названа самая популярная соцсеть у пользователей Азербайджана ИКТ 11:19
Назначен новый постоянный координатор ООН в Туркменистане Туркменистан 11:14
Турция отправит в Азербайджан 100 тыс. коробок с лекарствами Общество 11:13
Подготовлена документация по компании Ионическо-Адриатического газопровода ​– глава МИД Хорватии (Эксклюзив) Энергетика 11:09
В 3 населенных пунктах Зангиланского района реализуется проект «Умное село» ИКТ 11:04
«Лаборатория Касперского»: 42% людей готовы идти на свидание только с теми, кто привился от Covid-19 или имеет антитела ИКТ 10:53
Летняя стажировка в AccessBank Экономика 10:52
В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков (ФОТО) Происшествия 10:45
В сфере животноводства Азербайджана активно применяются инновационные технологии и ИИ ИКТ 10:45
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:43
Израильский Банк "Апоалим" сообщает о сбое в работе банкоматов Израиль 10:40
В Кыргызстане с начала года финансирование пенсий и пособий составило около 25 млрд сомов Кыргызстан 10:35
Консорциум TAP и Албания подписали соглашение о строительстве газового объекта Энергетика 10:14
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 10:04
Лавров заявил, что РФ готова использовать базу в Таджикистане для защиты союзников Таджикистан 10:00
В Азербайджане асфальтируют "Дорогу Победы" (ФОТО) Транспорт 09:58
Цены на нефть не показывают единой динамики Энергетика 09:31
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:26
В ОАО «Азерсу» считают достаточными запасы воды в Азербайджане Общество 09:18
Тела девяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-26 на Камчатке Россия 08:57
Объем товарооборота бизнес-сектора в Грузии вырос Бизнес 08:29
Состояние Джеффа Безоса достигло рекордной отметки рейтинга Bloomberg В мире 08:27
Все новости