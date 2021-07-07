Город Шеки получил сертификат о включении в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Седьмого июля состоялась презентация сертификата о включении исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает в среду Trend.

Выступивший на мероприятии председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев отметил, что Шеки является одним из самых уникальных исторических мест, часто посещаемых туристами.

Он также подчеркнул, что вопросы защиты и развития исторической части города всегда находятся в центре внимания государства.

Нагиев сообщил, что на территории заповедников, подведомственных агентству, ведется активная и комплексная работа, главная цель которой - сделать их более интересными и привлекательными, сохранив при этом культурно-историческое наследие.

По его словам, продолжается тесное сотрудничество с экспертами ЮНЕСКО.

Помимо Шеки, в предварительный список объектов - кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошел заповедник "Хыналыг", отметил председатель агентства.

В свою очередь, глава ИВ Шеки Эльхан Усубов заявил, что решение, принятое два года назад, имеет исключительное значение для города и внесет большой вклад в его социально-экономическое развитие.

Он отметил, что данное событие является логическим следствием целенаправленных усилий по сохранению культурного и исторического наследия, а также по продвижению Азербайджана на международном уровне.

Усубов предложил ежегодно проводить седьмого июля в Шеки День города.

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов в своем выступлении отметил, что большой туристический потенциал Шеки создает дополнительные преимущества для работающих в регионе малых и средних предприятий, а также потенциальных предпринимателей.

Мамедов сообщил, что продвижение предпринимательства в сфере туризма - одно из направлений деятельности агентства.

Руководитель аппарата министерства культуры Васиф Эйваззаде сообщил, что Шеки был включен в список Всемирного наследия в результате долгой и упорной работы.

Эльнур Султанов вручил Фуаду Нагиеву и Эльхану Усубову сертификат ЮНЕСКО о включении Шеки в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках мероприятия группа лиц была награждена за заслуги в сохранении историко-культурного наследия Шеки, активное участие в культурных мероприятиях и развитии народного творчества.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)