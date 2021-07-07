БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 55 169 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 24 211, вторую дозу – 30 958.

Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 3 910 624. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 2 396 007, вторую – 1 514 617.

(Перевод: Турал Гараджаев)