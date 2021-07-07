В Азербайджане выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 человека (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 заболевших, один человек скончался, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 336 684 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 567 человек вылечились, 4 979 – скончались, число активных больных – 1 138.
За последние сутки в Азербайджане проведено 10 025 тестов на COVID-19, в целом за все время пандемии – 3 813 017 тестов.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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