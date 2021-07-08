Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, порывистый северо-западный ветер, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 30-34, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов.

Завтра в некоторых регионах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами проливные, выпадет град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 32-36, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)