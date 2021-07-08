Победитель конкурса “Предприниматель года” выступила в Баку (FOTO)

В азербайджанской столице состоялся музыкально-поэтический вечер, на котором выступила Расмина Гурбатова, - недавняя победительница конкурса «Предприниматель года», проводимого ежегодно компанией EY.

Расмина Гурбатова является основателем и креативным директором компании Resm, выпускающей эксклюзивные ювелирные украшения по мотивам азербайджанских национальных орнаментов.

Вечер, прошедший на открытой веранде ресторана Cello в жилом комплексе Royal Park, был приурочен к выпуску новой ювелирной коллекции Resm под названием ‘The Power of Flower’. На нем прозвучали авторские композиции самой Расмины Гурбатовой.

В апреле Расмина была объявлена победительницей второго в истории страны конкурса компании EY «Предприниматель года». Ей отдало предпочтение независимое жюри, в которое входят известные представители делового сообщества и международных финансово-кредитных организаций.

В июне Расмине выпала честь представлять Азербайджан в ходе международного этапа конкурса компании EY «Предприниматель года». Это – самый престижный международный конкурс среди предпринимателей. Он уникален тем, что охватывает 145 городов в более чем 60 странах мира.