В Азербайджане выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 39 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 39 человек выздоровели, один - скончался, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 336 788 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 606 человек вылечились, 4 980 – скончались, число активных больных составляет 1 202.

За последние сутки в Азербайджане проведено 8 709 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 821 726.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)