БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 53 478 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 21 166, вторую дозу – 32 312.

Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 3 964 102. Первую дозу вакцины получили 2 417 173, вторую – 1 546 929 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)