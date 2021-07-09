Общее число использованных доз вакцины от COVID-19 в Азербайджане превысило 4 млн

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 51 510 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 20 756, вторую дозу – 30 754.

Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 4 015 612. Первую дозу вакцины получили 2 437 929, вторую – 1 577 683 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)