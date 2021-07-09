В Азербайджане выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 62 человека (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:41)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом, 62 человека выздоровели, двое скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране в целом выявлено 336 962 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 668 человек вылечились, 4 982 – скончались, число активных больных составляет 1 312.
За последние сутки в Азербайджане проведено 9 947 тестов на COVID-19, в целом за все время пандемии – 3 831 673 теста.
(Перевод: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Более 80% зарегистрированных в Азербайджане преступлений не представляют большой общественной опасности - замминистра
При доставке хлеба в магазины в ряде случаев нарушаются санитарно-гигиенические правила - азербайджанский эксперт
В Азербайджане названы самые продаваемые произведения художественной литературы в период пандемии (эксклюзив)
Создание новых экономических районов на освобожденных землях Азербайджана продиктовано сегодняшними реалиями - депутат
Внедрение цифровых TIR-операций в международные коридоры через Азербайджан – приоритетный вопрос - ГТК
Установка мин Арменией на азербайджанских территориях в период оккупации является ужасным преступлением - эксперт