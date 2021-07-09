В Азербайджане выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 62 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом, 62 человека выздоровели, двое скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране в целом выявлено 336 962 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 668 человек вылечились, 4 982 – скончались, число активных больных составляет 1 312.

За последние сутки в Азербайджане проведено 9 947 тестов на COVID-19, в целом за все время пандемии – 3 831 673 теста.

(Перевод: Турал Гараджаев)