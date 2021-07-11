Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 38 732 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 809, вторую – 22 923.

Общее количество введенных доз вакцины – 4 107 950.

При этом первую дозу препарата получили 2 474 911, вторую – 1 633 039 человек.