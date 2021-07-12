БАКУ /Trend/ - 12 июля в Азербайджане продолжается тестовый экзамен в рамках конкурса по приему на работу учителей, сообщает в понедельник в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

Экзамен проводится для учителей начальных классов и математики.

В нем участвуют 2 353 учителя начальных классов и 826 учителей математики.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)