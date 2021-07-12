В Азербайджане продолжается тестовый экзамен в рамках конкурса по приему на работу учителей
БАКУ /Trend/ - 12 июля в Азербайджане продолжается тестовый экзамен в рамках конкурса по приему на работу учителей, сообщает в понедельник в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.
Экзамен проводится для учителей начальных классов и математики.
В нем участвуют 2 353 учителя начальных классов и 826 учителей математики.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
В Баку перенесено заседание суда по уголовному делу членов еще одной армянской террористической группировки
Азербайджан играет ключевую и стабилизирующую роль как в регионе, так и в мире – экс-президент Хорватии
Страны-сопредседатели больше заинтересованы в сохранении статус-кво, чем в разрешении конфликта – азербайджанский депутат
Дома Азербайджана в Германии обратились к немецким политическим партиям по поводу компании Chronimet
Нападки Армении на посла Украины в Азербайджане отражают мифический армянский мир, оторванный от реальности - британский профессор