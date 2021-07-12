Психологическую помощь получили около 1 800 участников Отечественной войны - МЧС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - До настоящего времени психологическую помощь получили около 1 800 раненых участников Отечественной войны, членов семей шехидов и пострадавших от террора.
Об этом сказала заведующая отделом медицинской и психологической помощи МЧС майор медицинской службы Ханым Софиева, сообщает в понедельник Trend.
Она отметила, что в Гяндже психологическая помощь оказана 225, в Барде - 245, в Лянкяране - 144, Габале – 125 гражданам.
По ее словам, с 13 июля начнется прием граждан этих категорий в Сумгайыте.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
В Баку перенесено заседание суда по уголовному делу членов еще одной армянской террористической группировки
Азербайджан играет ключевую и стабилизирующую роль как в регионе, так и в мире – экс-президент Хорватии (ВИДЕО)
Страны-сопредседатели больше заинтересованы в сохранении статус-кво, чем в разрешении конфликта – азербайджанский депутат
Дома Азербайджана в Германии обратились к немецким политическим партиям по поводу компании Chronimet
Нападки Армении на посла Украины в Азербайджане отражают мифический армянский мир, оторванный от реальности - британский профессор