Психологическую помощь получили около 1 800 участников Отечественной войны - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени психологическую помощь получили около 1 800 раненых участников Отечественной войны, членов семей шехидов и пострадавших от террора.

Об этом сказала заведующая отделом медицинской и психологической помощи МЧС майор медицинской службы Ханым Софиева, сообщает в понедельник Trend.

Она отметила, что в Гяндже психологическая помощь оказана 225, в Барде - 245, в Лянкяране - 144, Габале – 125 гражданам.

По ее словам, с 13 июля начнется прием граждан этих категорий в Сумгайыте.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)