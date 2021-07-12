Эксперт предупредил о возможности ужесточения карантина в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Учитывая, что в соседних странах были зафиксированы случаи инфицирования штаммом "Дельта" коронавируса, мы должны быть готовы к определенному ужесточению карантинных мер.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал кандидат медицинских наук Адиль Гейбулла.

По его словам, штамм "Дельта" почти в два раза более заразен, чем штамм "Альфа".

"Штамм "Дельта" является одной из многих мутаций Sars-Cov-2. В данном случае возникает мутация P-681R, при которой фрагмент белка на поверхности (так называемый S-белок) меняется, и вирус становится более заразным. Инкубационный период длится до трех дней. Следовательно, болезнь проявляет себя быстрее. Основные симптомы - слабость, повышение температуры тела, головная боль, боль в горле, кашель и ринит", - сказал Гейбулла.

Для предотвращения четвертой волны коронавируса в мировом масштабе принимаются беспрецедентные меры, отметил эксперт.

"Одобренные ВОЗ вакцины чувствительны к штамму "Дельта". Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, можно будет рассмотреть возможность введения даже третьей дозы этих вакцин. Возможность ужесточения карантина также будет зависеть от ситуации. Этот штамм уже выявлен в соседних с Азербайджаном странах. Думаю, надо это учитывать и быть готовым к определенному ужесточению карантина. К сожалению, сегодня население считает, что карантин закончился. Мы видим это в ресторанах, в других местах. Конечно, подобное поведение недопустимо. Мы должны помнить, что пандемия не закончилась", - сказал Гейбулла.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)