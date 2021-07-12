Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, умеренный северный ветер, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем - 32-36, в Баку ночью - 24-26, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов.

Завтра днем в северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

С полудня 13 и до полудня 15 июля в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни и град. Порывы западного ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)