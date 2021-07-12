В первом полугодии 2021 г. в Азербайджане зафиксировано 756 ДТП

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года в Азербайджане зафиксировано 756 дорожно-транспортных происшествий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции МВД.

В этих ДТП погибли 290 человек (53 женщины, 26 человек от 7 до 16 лет), в том числе 123 пешехода, 87 водителей, 68 пассажиров, 10 велосипедистов, двое других участников движения, а 698 человек получили травмы различной степени.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число ДТП уменьшилось на 4 факта, число погибших – на 35 человек, число лиц, получивших травмы, – на 3 человека.

Также в результате нарушений правил дорожного движения (ПДД) произошло 734 (97%) ДТП, из них 302 (39,9%) произошли из-за высокой скорости (142 погибших, 230 травмированных), 241 случай – в связи с выездом на «встречку» и нарушением правил обгона (73 погибших, 236 травмированных), 72 происшествия – из-за нарушения правил проезда на перекрестках (15 погибших, 93 травмированных), 10 – в связи с управлением транспорта в нетрезвом состоянии (5 погибших, 9 травмированных).

В управлении добавили, что среди видов ДТП преобладают наезды на пешеходов (304 случая, 40,2%) и столкновения (270 случаев, 35,7%),

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)