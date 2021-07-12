Сдан в эксплуатацию второй путь между 2 станциями метро Баку (ФОТО
БАКУ /Trend/ - Сдан в эксплуатацию второй путь между станциями "Шах Исмаил Хатаи" и "Джафар Джаббарлы" метрополитена Баку, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, второй путь сдан в эксплуатацию 12 июля после длительного ремонта.
"Сегодня начинается ремонт на втором пути, который будет завершен примерно через два года", - сказал Мамедов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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