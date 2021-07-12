Бакметрополитен не обращался в Тарифный совет для повышения стоимости проезда
БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" не обращалось в Тарифный (ценовой) совет Азербайджана по вопросу повышения стоимости проезда.
Об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.
По его словам, утверждения о том, что ЗАО обратилось в Тарифный совет по этому вопросу, не соответствуют действительности.
«Метрополитен отчитывается о своей работе перед соответствующими госструктурами, в том числе и перед Тарифным советом. Ежегодно ЗАО в соответствии с принятыми нормами представляет отчет Тарифному совету. До сегодняшнего дня Бакметрополитен не обращался в Тарифный совет по вопросу пересмотра стоимости проезда», - сказал Мамедов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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