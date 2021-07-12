В Азербайджане против владельцев 2 домов торжеств возбуждено уголовное дело (ФОТО) (версия 2)

Общество 12 июля 2021 16:51 (UTC+04:00)

изменен заголовок (первая версия в 16:18)

БАКУ /Trend/ - В отношении владельцев двух домов торжеств возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

Некоторые дома торжеств при проведении свадеб, помолвок и дней рождений нарушают требования соответствующего решения Кабмина, а именно: не проходят регистрацию на портале icaze.e-gov.az, число гостей на торжествах превышает допустимую норму, а у некоторых из них отсутствует документ, подтверждающий прохождение вакцинации. Кроме того, сами торжественные церемонии длятся дольше отведенного на это времени (после 24:00).

Для пресечения подобных случаев сотрудники МВД совместно со специалистами Государственной налоговой службы и Агентства продовольственной безопасности систематически проводят проверки в домах торжеств Баку, а также других городов и районов республики.

За последние три дня проверки охватили почти 300 домов торжеств Баку.

В результате в 12 из них (Gülüstan, Golden Baku, Billur, Kral, Aura, SS Hall, Ərzurum, Neon Palace, Kleopatra, Sevən ürəklər, Xan bağı, Şuşa) выявлены случаи нарушения правил особого карантинного режима. По каждому факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1 УК Азербайджана, виновные задержаны.

В четырех домах торжеств и одном ресторане (Yeganə, Amor, İdeal, Retro, Səda) по выявленным нарушениям составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках, в отношении владельцев объектов применен административный арест или штраф.

Аналогичные мероприятия полиция проводит совместно с соответствующими структурами во всех городах и районах республики.

В результате возбуждено уголовное дело в отношении владельцев двух домов торжеств. Еще 12 владельцев объектов задержаны в качестве подозреваемых. Владельцы 21 объекта оштрафованы в административном порядке, по 10 фактам проводится следствие.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Назван срок доставки в Азербайджан новых вагонов метро (ФОТО)
Назван срок доставки в Азербайджан новых вагонов метро (ФОТО)
Toyota представила в Азербайджане новый модельный ряд Land Cruiser 300 (ФОТО)
Toyota представила в Азербайджане новый модельный ряд Land Cruiser 300 (ФОТО)
Порты Турции приняли свыше 10 миллионов тонн грузов из США
Порты Турции приняли свыше 10 миллионов тонн грузов из США
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Эйюб Ягубов представил театрализованный мини-фильм, посвященный Гусейну Джавиду (ВИДЕО) Культура 16:54
Внесено изменение в указ о создании и обеспечении деятельности Алятской свободной экономической зоны Политика 16:52
Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт Политика 16:48
Президент Ильхам Алиев утвердил закон об использовании ВИЭ при производстве электроэнергии Политика 16:36
Дочери шехидов добыли победу для своей команды, борясь плечом к плечу, так же как их отцы освобождали Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) Социум 16:34
Для азербайджанских военнослужащих организованы семинары по международному гуманитарному праву (ФОТО) Политика 16:30
На станциях Бакметрополитена будет модернизирована система вентиляции Экономика 16:27
В Азербайджане против владельцев 2 домов торжеств возбуждено уголовное дело (ФОТО) Экономика 16:18
В Туркменистане состоится очередной аукцион по продаже госсобственности Финансы 16:14
Назван срок доставки в Азербайджан новых вагонов метро (ФОТО) Транспорт 16:11
Проведите ваш летний отдых незабываемо! (ВИДЕО) Общество 16:10
Toyota представила в Азербайджане новый модельный ряд Land Cruiser 300 (ФОТО) Транспорт 16:05
В Азербайджане существенно выросло производство табачной продукции Бизнес 16:03
Порты Турции приняли свыше 10 миллионов тонн грузов из США Турция 15:59
Грузия обнародовала данные по основным экспортным товарам в Россию Бизнес 15:58
С помощью бренда Made in Azerbaijan экспортерам оказывается постоянная поддержка – AZPROMO Бизнес 15:57
Бакметрополитен не обращался в Тарифный совет для повышения стоимости проезда Общество 15:51
Сдан в эксплуатацию второй путь между 2 станциями метро Баку (ФОТО Общество 15:49
В кабмине Кыргызстана рассмотрели вопросы развития туристической отрасли в период COVID-19 Кыргызстан 15:48
Бывший пресс-секретарь минмолодежи и спорта Азербайджана назначена на новую должность Общество 15:43
Для турецких бизнесменов в Азербайджане предусмотрено 5 направлений – глава IBF Экономика 15:42
Между Агентством по развитию МСБ Азербайджана и БГУ подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО) Экономика 15:38
Объем грузоперевозок по БТК в I полугодии 2021 г. приблизился к прошлогоднему показателю Транспорт 15:36
Президент Ильхам Алиев поздравил Серджо Маттареллу с победой Италии на чемпионате Европы Политика 15:27
Florida Keys – азербайджанец стал первым на конкурсе в США Культура 15:22
МИД Ирана представил иранскому парламенту последний квартальный отчет о выполнении СВПД Ядерная программа 15:21
Порты Турции приняли свыше одного миллиона тонн грузов из Германии Турция 15:20
Еврокомиссия попросила пояснений у Мальты из-за запрета на въезд не привитым от COVID-19 Европа 15:16
Минэнерго Азербайджана о развитии проектов в области ветроэнергетики на Каспии Энергетика 15:15
Минздрав Израиля разрешил давать третью дозу вакцины лицам с ослабленным иммунитетом Израиль 15:11
Песков заявил, что тема цен на нефть не обсуждалась в разговоре Путина и Байдена Россия 15:07
Промышленное предприятие сэкономило 1,7 млн долларов США благодаря решению «Лаборатории Касперского» ИКТ 15:06
Утвержден состав делегации, которая представит Азербайджан на заседании комитета ООН Политика 15:01
Эльман Байрамов удостоен "Почетного диплома Президента Азербайджана" Политика 14:57
Названы главные вызовы пандемии COVID-19 для платежного рынка Казахстана Финансы 14:57
В Азербайджане состоялось открытие "Недели дипломатии" Политика 14:50
По инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой состоялся Межрегиональный форум этой организации (ФОТО) Общество 14:42
Выделены средства на реконструкцию автодорог в Насиминском районе Баку Политика 14:40
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Черногории Политика 14:38
Казахстан планирует полное обеспечение внутреннего рынка отечественными стройматериалами Казахстан 14:35
За прошедший год государство оказывало нам поддержку - мать шехида (репортаж Trend TV из Товуза) Общество 14:35
Назначены новые вице-премьеры правительства Грузии Грузия 14:27
Путин дал поручения по итогам разговора с Байденом Россия 14:22
Объемы инвестиций в жилищное строительство выросли в Казахстане Казахстан 14:19
Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла Общество 14:16
Эксперт предупредил о возможности ужесточения карантина в Азербайджане Общество 13:57
Кыргызстан получит вакцину AstraZeneca из Швейцарии Кыргызстан 13:54
В домах торжеств в Азербайджане наблюдается рост цен Экономика 13:43
ЦБ Азербайджана обнародовал объем кредитования правительственных учреждений Финансы 13:33
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с задержанием Рамина Гаджилы Происшествия 13:26
Обнародованы даты вступительных экзаменов в вузы Азербайджана Общество 13:18
Глава Таджикистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 13:13
Польша заинтересована в укреплении сотрудничества с Узбекистаном в сфере управления госактивами Бизнес 13:04
Назван рост производства продукции в промзонах Азербайджана в I полугодии Бизнес 13:01
"Международные авиалинии Украины" увеличивают число рейсов в Азербайджан Транспорт 12:55
В Грузии выявлено 659 новых случаев инфицирования COVID-19 Грузия 12:52
Психологическая помощь участникам Отечественной войны Азербайджана оказалась эффективной - турецкий специалист Общество 12:47
В Азербайджане сократилось кредитование общественных организаций Финансы 12:43
Азербайджанский композитор посвятила композицию победе Италии на ЧЕ по футболу (АУДИО) Культура 12:34
В Туркменистане 2 завода переходят в управление госконцерна «Туркменхимия» Туркменистан 12:31
Коронавирус в Израиле: Около 4100 зараженных, 47 в тяжелом состоянии Израиль 12:24
Оборот в сфере общепита в Азербайджане за год сократился почти на 20% Экономика 12:23
Марокко внесло Испанию, Португалию, Францию в список стран со строгим контролем пассажиров Арабские страны 12:21
Главы МИД ЕС обсудят действия по Афганистану после вывода оттуда сил США и НАТО Европа 12:19
В результате взрыва кассетного боеприпаса в Физули пострадал один человек Происшествия 12:17
Начинается регистрация бакалавров для поступления в магистратуру вузов и АН Азербайджана Общество 12:12
В России выявили 25 140 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:07
Граждане Азербайджана стали чаще покупать недвижимость в Турции Турция 12:07
На юго-востоке Испании объявили предупреждение из-за жары Европа 12:06
Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана выросли с начала года Финансы 12:05
Сумгайытский технопарк реорганизовал свой бизнес Бизнес 12:03
Финляндия сняла ограничения на въезд для жителей Азербайджана Политика 11:55
Психологическую помощь получили около 1 800 участников Отечественной войны - МЧС Азербайджана Общество 11:43
Туркменистан реализовал отечественную продукцию ряду стран Бизнес 11:42
В Баку перенесено заседание суда по уголовному делу членов еще одной армянской террористической группировки Политика 11:35
В Румынии назван срок получения азербайджанского газа Энергетика 11:30
В AzInTelecom произведено новое назначение ИКТ 11:21
В Азербайджане продолжается тестовый экзамен в рамках конкурса по приему на работу учителей Общество 11:18
В Азербайджане выросли поступления от взносов на соцстрахование Экономика 11:14
Азербайджан играет ключевую и стабилизирующую роль как в регионе, так и в мире – экс-президент Хорватии (ВИДЕО) Экономика 11:07
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 11:06
На украинском телеканале показан спецрепортаж из города Шуша (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:04
Стала известна дата подготовительного заседания суда над Вугаром Сафарли Общество 10:58
Турецкая энергокомпания EÜAŞ намерена реализовать более 20 проектов до конца года Турция 10:57
В Оше запустят производство электромобилей Кыргызстан 10:56
Сумгайытский технопарк нацелен на рост производства и экспорта Бизнес 10:41
Те, кто создает роботов, те, кто спешат в Испанию, и те, кто стремится быть среди лучших в мире Общество 10:40
Иран и Азербайджан предпринимают шаги по развитию двусторонней торговли - замгубернатора Экономика 10:36
Азербайджанская платежная система создает благоприятные условия для бизнеса в сфере е-коммерции Экономика 10:35
Стоимость драгметаллов в Азербайджане изменилась разнонаправленно Финансы 10:12
В Узбекистане с 1 августа упрощается внешняя торговля Узбекистан 10:09
Нацбанк Грузии объявил о сокращении международных резервов Бизнес 10:06
Россия стала крупнейшим экспортером мяса во Вьетнам с начала 2021 года Россия 10:05
В Бразилии конфисковали рекордную партию марихуаны Другие страны 10:04
Турецкая ETI MADEN I.G.M намерена реализовать более 10 проектов до конца года Турция 09:57
Oracle подал иск с требованием отменить результаты тендера по проекту Nimbus Израиль 09:56
Турция увеличила экспорт в страны ОИС более чем на треть Турция 09:48
Около 120 общественных деятелей призвали Меркель посодействовать освобождению Ассанжа Европа 09:47
Турецкий порт Амбарли принял около 1,5 тысячи судов Турция 09:45
Евро и турецкая лира подорожали к манату Финансы 09:40
Все новости