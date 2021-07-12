Еще более 100 га освобожденных от оккупации территорий Азербайджана очищено от мин

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало информацию за период 5-10 июля об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на агентство, на прошлой неделе на освобожденных территориях были обнаружены и обезврежены 153 противопехотные и 29 противотанковых мин, а также 26 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов за неделю очищена территория площадью 113 га (1 130 591 квадратный метр).

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)