Еще более 100 га освобожденных от оккупации территорий Азербайджана очищено от мин
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало информацию за период 5-10 июля об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на агентство, на прошлой неделе на освобожденных территориях были обнаружены и обезврежены 153 противопехотные и 29 противотанковых мин, а также 26 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов за неделю очищена территория площадью 113 га (1 130 591 квадратный метр).
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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