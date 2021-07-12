«Нефтчи» пожертвует в Фонд Возрождения Карабаха доход от реализации билетов на матч с «Динамо» (Тбилиси)

ПФК «Нефтчи» пожертвует средства, полученные от реализации билетов на матч отборочного тура Лиги чемпионов «Нефтчи»-«Динамо» (Тбилиси), который состоится 14 июля на стадионе Bakcell Arena, в Фонд Возрождения Карабаха, созданный в целях поддержки работ по строительству, восстановлению и благоустройству территорий Карабаха, освобожденных от армянской оккупации, а также устойчивого заселения данного региона, привлечения инвестиций и продвижения государственно-частного партнерства, а также в Фонд YAŞAT, деятельность которого заключается в поддержке семей шехидов и ветеранов, принимавших участие в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Билеты на матч «Нефтчи»-«Динамо» (Тбилиси) в рамках I отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА будут выставлены на продажу в 10:00.

Билеты стоимостью 5 (1A, 2A, 4A, 5A, 1B, 2B), 10 (3B) и 20 (3A) AZN можно приобрести в кассах стадиона Bakcell Arena.

Кассы будут работать до 21.00.