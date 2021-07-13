Врачи успешно восстановили костный дефект у раненого военнослужащего - главный травматолог Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Бригада врачей успешно провела операцию по восстановлению до 24 сантиметров костного дефекта раненого участника Отечественной войны.

Об этом сообщил главный травматолог министерства здравоохранения Азербайджана, профессор Ильгар Гасымов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, ортопеды Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) добились замещения дефекта большеберцовой кости до 24 сантиметров у раненого участника Отечественной войны.

"Дефекты костей от послевоенных огнестрельных ранений - актуальная проблема реконструктивной ортопедии во всем мире, так как эти дефекты поражают не только кости, но и нервы, кожу и сухожилия. Поэтому подход к лечению дефектов мягкой ткани и распространенных периферических сердечно-сосудистых травм больных должен быть мультидисциплинарным. У участника второй Карабахской войны от огнестрельных ранений был дефект костной ткани нижней челюсти, перелом бедренной и икроножных костей", - сказал Гасымов.

Главный травматолог добавил, что над одним сегментом работали пластические хирурги, ортопеды, сосудистые хирурги.

"После замещения мягкотканных дефектов и заживления ран созданная в НИИТО группа ортопедов выполнила билокальную операцию по технически сложному методу Илизарова. Эта операция требует огромного терпения, причем как пациента, так и бригады лечащих врачей. Связано это с тем, что в день кость удлиняется на один миллиметр, а это достаточно долгий процесс. После созревания регенерата нужно время для его укрепления, и фиксатор остается опять на конечности пациента", - сказал Гасымов.

По его словам, в настоящее время процесс восстановления пациента идет успешно, и вскоре он вернется к нормальной жизни.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)