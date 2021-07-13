В Баку выявлены незаконные пункты забоя скота

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана 12 июля провело мониторинги в целях выявления незаконных пунктов забоя скота и продажи мяса.

Как сообщили во вторник Trend в агентстве, в ходе мониторингов было установлено, что, несмотря на неоднократные официальные предупреждения и административные меры, принятые в отношении пяти пунктов забоя скота и продажи мяса, не соблюдающих санитарно-гигиенические нормы и правила, они продолжают свою незаконную деятельность.

Все эти пункты находятся в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)