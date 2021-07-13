Школы Баку с отличием окончили свыше 2 000 выпускников
БАКУ /Trend/ - В нынешнем году школы Баку с аттестатом отличия окончили 2 279 выпускников, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования столицы.
По его данным, из них 1 517 человек окончили школы по уровню общего среднего образования, 762 - по уровню полного среднего образования.
Отметим, что вопрос о вручении выпускникам аттестатов отличия об окончании общего среднего или полного среднего образования рассматривается по представлению классного руководителя в педсовете школы, где и принимается соответствующее решение.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
В Баку представлена экспозиция синтеза звукового сдвига с микроорганизмами, грибами и космосом (ФОТО)
В Азербайджане завершаются первые исследования комбинации вакцин от COVID-19 "Спутник V" и AstraZeneca
Бои на товузском направлении стали началом полного освобождения азербайджанских территорий – американский эксперт
Врачи успешно восстановили костный дефект у раненого военнослужащего - главный травматолог Азербайджана