Школы Баку с отличием окончили свыше 2 000 выпускников

БАКУ /Trend/ - В нынешнем году школы Баку с аттестатом отличия окончили 2 279 выпускников, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования столицы.

По его данным, из них 1 517 человек окончили школы по уровню общего среднего образования, 762 - по уровню полного среднего образования.

Отметим, что вопрос о вручении выпускникам аттестатов отличия об окончании общего среднего или полного среднего образования рассматривается по представлению классного руководителя в педсовете школы, где и принимается соответствующее решение.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)