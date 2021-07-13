В Азербайджане завершаются первые исследования комбинации вакцин от COVID-19 "Спутник V" и AstraZeneca

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершаются первые исследования комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca.

Об этом сказал директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, результаты исследований планируется опубликовать уже в конце июля.

"Спутник V" был первой вакциной, который предложил провести совместное исследование с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран. Мы полагаем, что исследования в Азербайджане покажут высокую эффективность такого подхода", - сказал Дмитриев.

По его мнению, результаты могут быть потрясающими.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)