В Азербайджане завершаются первые исследования комбинации вакцин от COVID-19 "Спутник V" и AstraZeneca
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершаются первые исследования комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca.
Об этом сказал директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает во вторник Trend.
По его словам, результаты исследований планируется опубликовать уже в конце июля.
"Спутник V" был первой вакциной, который предложил провести совместное исследование с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран. Мы полагаем, что исследования в Азербайджане покажут высокую эффективность такого подхода", - сказал Дмитриев.
По его мнению, результаты могут быть потрясающими.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
В Баку представлена экспозиция синтеза звукового сдвига с микроорганизмами, грибами и космосом (ФОТО)
В Азербайджане завершаются первые исследования комбинации вакцин от COVID-19 "Спутник V" и AstraZeneca
Бои на товузском направлении стали началом полного освобождения азербайджанских территорий – американский эксперт
Врачи успешно восстановили костный дефект у раненого военнослужащего - главный травматолог Азербайджана