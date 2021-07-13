Госагентство автодорог Азербайджана налаживает обратную связь с гражданами

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана могут сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются на улицах и дорогах, на [email protected] или на страницы Государственного агентства автомобильных дорог в социальных сетях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

Ведомство призывает граждан обязательно прикреплять к своим сообщениям фото или видео, иллюстрирующее проблему.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)