Госагентство автодорог Азербайджана налаживает обратную связь с гражданами
БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана могут сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются на улицах и дорогах, на [email protected] или на страницы Государственного агентства автомобильных дорог в социальных сетях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.
Ведомство призывает граждан обязательно прикреплять к своим сообщениям фото или видео, иллюстрирующее проблему.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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