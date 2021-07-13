Сертификаты COVID-19 интегрированы в правительственный портал myGov.az (версия 2)
(первая версия в 14:49)
БАКУ /Trend/ - Сертификаты COVID-19 интегрированы в правительственный портал myGov.az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Граждане смогут ознакомиться с сертификатом иммунитета и сертификатом вакцинации от COVID-19 в разделе портала "Моя информация".
Посредством "личного кабинета" на портале также началась отправка гражданам результата тестов на коронавирус, уведомлений о датах получения первой и второй доз вакцины от COVID-19.
Сертификат иммунитета выдается лицам, заразившимся коронавирусом за последние шесть месяцев, а сертификат вакцинации - гражданам, получившим первую и вторую дозы вакцины.
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