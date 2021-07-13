Сертификаты COVID-19 интегрированы в правительственный портал myGov.az (версия 3)

(первая версия в 14:49)

БАКУ /Trend/ - Сертификаты COVID-19 интегрированы в правительственный портал myGov.az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Граждане смогут ознакомиться с сертификатом иммунитета и сертификатом вакцинации от COVID-19 в разделе портала "Моя информация".

Посредством "личного кабинета" на портале также началась отправка гражданам результата тестов на коронавирус, уведомлений о датах получения первой и второй доз вакцины от COVID-19.

Сертификат иммунитета выдается лицам, заразившимся коронавирусом за последние шесть месяцев, а сертификат вакцинации - гражданам, получившим первую и вторую дозы вакцины.

В сертификате вакцинации указаны его номер и дата выдачи, фамилия, имя гражданина, дата рождения, номер удостоверения личности, индивидуальный идентификационный номер (FİN), информация о первой и второй дозе вакцины от коронавируса, а также QR-код.

В сертификате иммунитета указаны его номер и дата выдачи, имя, фамилия гражданина, место рождения, номер удостоверения личности, индивидуальный идентификационный номер (FİN), название теста, дата позитивного результата и QR-код.

Пользователи операционных систем Android и iOS могут ознакомиться с обеими сертификатами в мобильном приложении myGov.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)