Продлен срок ареста блогера Аты Абдуллаева (версия 2)
(первая версия в 15:11)
БАКУ /Trend/ - Продлен срок ареста блогера Аты Абдуллаева, сообщает во вторник Trend.
В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Аты Абдуллаева.
В процессе рассмотрения представление было удовлетворено, и решением суда срок ареста был продлен на 3 месяца.
Отметим, что Ата Абдуллаев был задержан в марте этого года сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Ему было выдвинуто обвинение о вымогательстве путем шантажа, и решением Сабаильского районного суда было вынесено решение о его аресте сроком на 4 месяца.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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