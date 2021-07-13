БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 50 784 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 19 371, вторую дозу – 31 413.

Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 4 159 298. Первую дозу вакцины получил 2 494 551, вторую – 1 664 747 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)