Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 50 784 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 19 371, вторую дозу – 31 413.
Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 4 159 298. Первую дозу вакцины получил 2 494 551, вторую – 1 664 747 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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