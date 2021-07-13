Число работодателей, присоединившихся к «Марафону занятости» в Азербайджане, достигло 250

Общество 13 июля 2021 18:59 (UTC+04:00)
Число работодателей, присоединившихся к «Марафону занятости» в Азербайджане, достигло 250

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается «Марафон занятости», направленный на поддержку трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны.

Как сообщает во вторник Trend, к начатому Министерством труда и социальной защиты населения марафону присоединилось уже 250 работодателей, из них 75 – государственные, 175 – частные организации. Количество вакансий, введенных ими в электронную систему, достигло 1100.

Членам семей шехидов и ветеранам, раненым на войне, даются направления по представленным вакансиям, в результате чего на сегодняшний день трудоустроено 160 человек, в том числе 100 ветеранов и 60 членов семей шехидов.

Желающие принять участие в марафоне могут прислать свои вакансии, перейдя по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.

Желающие устроиться на работу члены семей шехидов и ветераны, раненые в Отечественной войне, могут перейти по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu и сделать обращение, указав свои данные.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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