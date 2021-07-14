Сегодня свыше 21 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 14 июля, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит вступительные экзамены в высшие учебные заведения по III группе специальностей в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, на Абшероне, в Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджебеди, Гекчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, ожидается, что в экзаменах, которые начнутся в 10:00, примут участие 20,5 тысячи абитуриентов.

Пропуск абитуриентов будет завершен за 15 минут до начала экзаменов.

Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы:

- пропускной лист на экзамен;

- медицинская декларация о здоровье;

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверения личности граждан Азербайджана (в том числе абитуриентов в возрасте до 16 лет);

б) разрешения, выдаваемые Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства, и карты беженца, выдаваемые иностранным гражданам и членам их семей, получившим статус беженца;

(Редактор: Константин Шапиро)