Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами на полуострове прогнозируется кратковременный дождь, порывистый северо-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 29-32, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, ливни, град, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)